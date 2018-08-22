Под Москвой "неадекват" с ножом атаковал полицейских

В подмосковном Клину неадекватный гражданин ранил двух полицейских. Правоохранителей вызвали местные жители, чтобы утихомирить мужчину, который бросался на прохожих, передает Life.ru.

Когда стражи порядка подошли к вооруженному злоумышленнику, тот напал на них с ножом. На место происшествия незамедлительно вызвали подкрепление. Мужчина сдался после предупредительного выстрела.