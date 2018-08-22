Под Волгоградом в пожаре погибли трое детей

В Волгоградской области в пожаре погибли трое детей. Трагедия разыгралась в поселке Неженском. Как пишет novostivolgograda.ru, загорелся деревянный дом, в котором жила мать с четырьмя детьми. В момент возгорания женщина отлучилась по делам, оставив без присмотра трех младших сыновей.
Жертвами пожара стали 11-летние близнецы и их 12-летний брат. Тела детей были обнаружены на пепелище.
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