Россиянин склонил к оральному сексу пятилетнюю дочь

В Нижнем Тагиле экс-сотрудник отряда специального назначения обвиняется военным судом в совращении пятилетней дочери. Как пишет tagilcity.ru, девочка рассказала маме, что почти полгода отец склонял ее к оральному сексу. Женщина сочла слова ребенка выдумкой, однако вскоре тревогу забила бабушка. Она обратилась в полицию. После этого отец-насильник признал свою вину.
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