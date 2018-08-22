Ревнивый омич сжег машину соперника

В Омске местный житель поджег "Жигули" нового парня своей возлюбленной. Перед преступлением мужчина хорошенько выпил, передает gorod55.ru.
Поджигателя задержали у него дома. На допросе омич признался, что расстроен, поскольку его возлюбленная разорвала с ним отношения и начала встречаться с владельцем "Жигулей". На преступление он пошел после неудачной попытки вернуть девушку.
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