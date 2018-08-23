Дерзкое ограбление магазина подростками сняли на видео

Установленные в одном из салонов сотовой связи в Челябинске камеры наружного наблюдения сняли дерзкое ночное ограбление, передает Пятый канал. На записи видно, как трое молодых людей в медицинских масках и капюшонах врываются в помещение магазина. Двое из них проходят в торговый зал, а третий дает отпор охраннику. Несмотря на усилия ночного сторожа, преступникам удалось скрыться со смартфонами и планшетами на общую сумму 960 тысяч рублей.

Преступников задержали по горячим следам. Ими оказались подростки от 15 до 18 лет. Похищенная техника была изъята. Молодых людей проверяют на причастность к совершению других ограблений салонов сотовой связи.