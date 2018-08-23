Капитан Христос спас двух россиян из воды

Едва не закончилась трагедией идея семейной пары из Новороссийска отправиться рыбачить на новенькой резиновой лодке. Суденышко унесло в открытое море, где россияне на протяжении пяти дней без еды и воды боролись за выживание, пытаясь привлечь внимание проходивших мимо кораблей.
На терпящих бедствие людей обратили внимание экипаж судна "Крити Рок" и капитан Христос Константинидис, передает Life.ru. Он поднял семейную пару на борт. "Экипаж, хоть и разношерстный (филиппинцы, греки, русский, румын), оказался просто золотым. Мы нашли новых друзей и очень ждем их после рейса в гости", – призналась спасенная.
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