Развод 87-летнего Краско Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

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Под Волгоградом грузовой поезд протаранил легковушку

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В Светлоярском районе Волгоградской области автоледи на LADA Granta попыталась проскочить перед грузовым поездом, однако не успела. Когда автомобиль оказался на путях, его снес состав. ДТП произошло на перегоне Горнополянский – Инга, передает novostivolgograda.ru.

В результате аварии пострадала 67-летняя пассажирка легковушки. Женщина госпитализирована.

23 августа 2018, 16:08

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