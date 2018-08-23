Под Волгоградом грузовой поезд протаранил легковушку

В Светлоярском районе Волгоградской области автоледи на LADA Granta попыталась проскочить перед грузовым поездом, однако не успела. Когда автомобиль оказался на путях, его снес состав. ДТП произошло на перегоне Горнополянский – Инга, передает novostivolgograda.ru.
В результате аварии пострадала 67-летняя пассажирка легковушки. Женщина госпитализирована.
Заявлено и о месте происшествия
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