Под Волгоградом грузовой поезд протаранил легковушку

В Светлоярском районе Волгоградской области автоледи на LADA Granta попыталась проскочить перед грузовым поездом, однако не успела. Когда автомобиль оказался на путях, его снес состав. ДТП произошло на перегоне Горнополянский – Инга, передает novostivolgograda.ru.

В результате аварии пострадала 67-летняя пассажирка легковушки. Женщина госпитализирована.