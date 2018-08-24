Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Специалисты Бюро независимых экспертиз изучили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Они обнаружили целый ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания.
Установили эксперты и причину пожара. Правда, сделать это удалось по косвенным признакам – здание уже снесли и восстановить в деталях то, что произошло в день трагедии, не представляется возможным.
Специалисты выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, сообщает "Коммерсантъ". Талая вода с крыши залила светильники, вызвав короткое замыкание, а автомат, который должен был отключить систему, не сработал.
Версию экспертов подтверждают кадры с камер наблюдения – там виден некий светящийся объект, падающий в сухой бассейн с кубиками. Камеры показали, что свет продолжал гореть и после начала пожара, тогда как автоматика должна была сразу выключить питание. По мнению экспертов, автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или вовсе не установлены, передает НСН.
Трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли, напоминает Ura.ru.
Заявлено и о месте происшествия
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