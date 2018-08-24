Под Волгоградом из-за лихача на "Приоре" иномарка с людьми залетела под фуру

В Новониколаевском районе Волгоградской области на федеральной трассе "Каспий" произошло жуткое ДТП. Как пишет novostivolgograda.ru, 25-летний водитель автомобиля "Лада Приора" на большой скорости врезался в попутку Renault Sandero, которая остановилась перед светофором.

От сильного удара иномарку отбросило под стоявшую впереди фуру. В результате аварии пострадали две пассажирки Renault – они госпитализированы.