В Башкирии спасли прикованного к батарее мальчика

Спасатели спасли шестилетнего мальчика, который оказался буквально прикован к батарее, причем без участия каких-либо посторонних предметов – нога ребенка попросту соскользнула и застряла между секциями радиатора, пока он смотрел телевизор. Вызволить мальчика пытались его мама и бабушка, однако у них не получилось. Прибывшие на вызов спасатели вызволили ногу ребенка меньше чем за минуту, передает портал mkset.ru. Пострадавшего осмотрел врач – оказалось, что он в полном порядке.