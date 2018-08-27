Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком

В Ахтубинске трое подростков надругались над ребенком. Местные правоохранители возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, передает телеканал "360".

По версии следствия, днем неизвестные схватили девочку на детской площадке и отвели за почтовое отделение, пишет Life.ru. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Подозреваемые объявлены в розыск. Известно, что над девочкой надругались подростки, которым от 10 до 16 лет.