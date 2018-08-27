Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке

В Вологде местные правоохранители выясняют обстоятельства гибели в реке местного жителя. Тело мужчины в плавках было обнаружено в водоеме.

Верхняя одежда умершего лежала на берегу. Была установлена личность мужчины. Им оказался 57-летний местный житель, регулярно купавшийся в данном месте. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, передает FlashNord.