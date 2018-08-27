В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек

Жертвой автоаварии в Сергиево-Посадском районе стал один человек. Более того, еще не менее двух получили травмы различной степени тяжести.

Три машины столкнулись на подъезде к Сергиеву Посаду, передает сайт "Подмосковье сегодня". Некоторые СМИ сообщили, что среди пострадавших числится ребенок. Устанавливаются обстоятельства происшествия.