Под Вологдой украли и распилили лесопилку

Полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в краже. Он признался правоохранителям, что с помощью газового оборудования разрезал лесопилку в селе Верхняя Ентала в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, погрузил детали в "Газель" и вывез в Великий Устюг, где сдал в пункт приема металлолома, передает портал newizv.ru. В отношении предприимчивого устюжанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража".