В центре Нижнего Новгорода выкопали кладбище

В ходе археологических раскопок между Ивановской и Белой башнями кремля Нижнего Новгорода было обнаружено кладбище XVII века, передает newsnn.ru. По словам специалистов, ранее поблизости от древнего кладбища располагался мужской Симеоновский монастырь. Он был возведен в 1574 году, однако в 1715-м сгорел. Спустя почти 30 лет на этом месте построили церковь в честь Симеона Столпника. Этот храм взорвали в 1928 году. От здания остались лишь фундамент и несколько фрагментов каменной стены. Планируется, что на 800-й юбилей церковь, вместе с храмом в честь святителя Николая Чудотворца, восстановят. Тогда нижегородский кремль сможет вновь считаться духовым центром Приволжья.

