Куривший в кровати инвалид погиб при пожаре

В 12:51 по местному времени (10:51 мск) в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в коллективном саду "Леба" в Нижнем Тагиле, передает портал tagilcity.ru. Уже к 13:19 прибывшим пожарный удалось локализовать огонь. В 13:23 было было ликвидировано горение. Муж владелицы участка – инвалид второй группы – во время пожара погиб. Очаг возгорания находился у его кровати. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.