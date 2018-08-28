В Башкирии начальник ветстанции попался на взятке

Начальник ветстанции в Калтасинском районе Башкирии предложил местному жителю за взятку в 15 тысяч рублей сократить отработку административного правонарушения, передает портал mkset.ru. Мужчина ответил согласием, однако сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Подозреваемого поймали с поличным при получении денег. Свою вину он не признает. Тем не менее, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд.