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Регионы

В Башкирии начальник ветстанции попался на взятке

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Начальник ветстанции в Калтасинском районе Башкирии предложил местному жителю за взятку в 15 тысяч рублей сократить отработку административного правонарушения, передает портал mkset.ru. Мужчина ответил согласием, однако сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Подозреваемого поймали с поличным при получении денег. Свою вину он не признает. Тем не менее, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд.

28 августа 2018, 20:23

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