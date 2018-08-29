Большой куш: под Кировом вор похитил детскую железную дорогу

Жительница Кировской области обнаружила, что ее квартиру обворовали. Примечательно, что деньги и ценности остались на месте. Пропала лишь детская железная дорога с паровозом.

Известно, что стоимость игрушки оценивается в пять тысяч рублей, передает телеканал "360". Правоохранители установили, что похитителем детской железной дороги стал 19-летний юноша, который жил по соседству с потерпевшей. Продолжается выяснение всех обстоятельств преступления.