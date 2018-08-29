Автомобиль без водителя влетел в толпу школьников

В Перми пустая машина покатилась под уклон и въехала людей. Владельцем автомобиля оказалась 61-летняя пенсионерка.
Женщина припарковала машину, но забыла поставить ее на стояночный тормоз. Из-за этого автомобиль покатился под уклон и врезался в толпу пешеходов, которые собрались у светофора. В результате ЧП пострадал 16-летний подросток, передает телеканал "360".
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