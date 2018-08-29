В крупном пожаре под Челябинском сгорели два человека

В одной из квартир жилого дома в Челябинской области произошел крупный пожар. Жертвами стали как минимум двое человек – женщина и ее шестилетняя дочь.

Возгорание началось в квартире на пятом этаже, он выгорел полностью. Более того, пришлось эвакуировать более 50 жильцов. По предварительным данным, виновницей происшествия стала погибшая женщина. В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания и ликвидируют оставшийся огонь, передает телеканал "360".