Отрезанную ногу россиянки оценили в миллион рублей

В Башкирии больницу обязали выплатить пациентке миллион рублей за ампутированную ногу, передает mkset.ru.
Как установили правоохранители, 60-летняя женщина поступила в больницу с острыми болями в области живота. В экстренном порядке пациентке сделали операцию, в ходе которой был поврежден мочевой пузырь и подвздошная вена.
Из-за осложнений медикам пришлось провести еще несколько операций и ампутировать пенсионерке левую ногу. Очнувшись от наркоза, женщина потребовала привлечь врачей к ответственности.
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