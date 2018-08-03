В Казани полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры

В центре Казани при пожаре в квартире многоэтажного дома едва не погибла 73-летняя женщина. Из горящей квартиры ее спасли полицейские, передает inkazan.ru.
Экипаж конвойной службы находился рядом с местом происшествия. Почувствовав запах дыма, правоохранители бросились к дому и увидели, что из окна квартиры на первом этаже валит дым. Полицейские разбили окна и пробрались в жилище. На полу они нашли пожилую женщину без сознания. Стражи порядка вытащили пострадавшую на улицу и вызвали скорую.
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