Убившего мать, бабушку и кота россиянина настигло наказание

25-летний омич признан виновным в убийстве мамы, бабушки и кота. Мужчина приговорен к 18 годам колонии, передает gorod55.ru.
Как сообщили в суде, омич, находясь под воздействием психоактивного вещества, зарезал 59-летнюю мать и 84-летнюю бабушку, а позже разделался с котом.
Полицию вызвали соседи, услышавшие шум. Мужчину задержали на крыше многоэтажки.
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