Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион

Один из посетителей украл из государственного музея-заповедника "Павловск" в городе Павловск в Санкт-Петербурге пресс-папье из золоченной бронзы стоимостью в 950 тысяч рублей, передает Flashnord. Сообщается, что 30-летний мужчина украл из кабинета Марии Федоровны старинную фигуру, изображающую бегущего ополченца с французским знаменем в руках и подписанную: "Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 год". Однако на этом злоумышленник не остановился. Он зашел в кафе, где вытащил из кассы три тысячи рублей. Подозреваемый был задержан в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, его материалы передадут в Пушкинский районный суд.