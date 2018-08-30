В Нижнем Новгороде двое наркоманов с пистолетом пытались ограбить магазин

Вечером 28 августа на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" поступил сигнал тревоги из супермаркета на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, передает портал newsnn.ru. Экипаж охраны прибыл на место спустя три минуты и увидел, как сотрудник магазина и один из покупателей пытаются удержать мужчину с пистолетом в руках. Специалист применил газовый баллон, выбил оружие из рук нарушителя и задержал его.

Выяснились подробности произошедшего. Двое местных жителей, находившиеся в состоянии сильного наркотического опьянения, попытались украсть в магазине колбасу. Сделать это незаметно у них не вышло и тогда нарушители вступили в словесную перепалку с охранником, во время которой один из грабителей достал пистолет и принялся угрожать окружающим расправой. Вооруженного злоумышленника попытались скрутить своими силами и удержали до прибытия подмоги. Его товарищ успел скрыться.