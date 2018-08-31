Вор-неудачник уснул в ограбленном им магазине

В одном из пермских супермаркетов вор собрал понравившиеся товары и уснул. Когда он проснулся, его задержали.
Курьезный случай произошел 29 августа. Сотрудники службы безопасности получили вызов из супермаркета и оперативно прибыли на место. Примечательно, что следов взлома не обнаружили. Вор проник через зону разгрузки товара, передает телеканал "360".
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