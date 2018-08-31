Под Нижним Тагилом полностью сгорел дом

В ночь на 31 августа в селе Малая Лая под Нижним Тагилом загорелся частный дом, передает портал tagilcity.ru. Существовала угроза, что огонь может перекинуться на соседние постройки. На борьбу с пожаром были брошены дополнительные силы. Сложности добавлял тот факт, что водоем находился далеко от горящего здания.Спустя 4,5 часа пожар удалось потушить. В результате дом и две надворные постройки сгорели.