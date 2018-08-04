Крушение вертолета Красноярском крае попало на видео

В Туруханском районе Красноярского края потертел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.
Трагедия произошла после взлета в районе Ванкорского нефтяного месторождения. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с другим воздушным судном. Предположительно, Ми-8 зацепил груз вертолета, который готовился к посадке.
Момент падения сняли на видео. Кадры размены в Сети.
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