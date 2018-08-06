Российская актриса умерла на сцене
Соколова ушла из жизни с трагической внезапностью. 4 августа 49-летней артистке стало плохо прямо на сцене, прибывшим медикам не удалось спасти женщину.
Прокопьевском драмтеатре актриса проработала 23 года. Там она познакомилась с будущим мужем – Сергеем Жуйковым.
"Колоритная острохарактерная актриса, Анна блестяще играла и сказочных героинь утреннего репертуара. В текущем репертуаре Анна была занята очень плотно: она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар", – описывают погибшую руководство драмтеатра.
В репертуаре Анны было множество главных ролей отечественной и мировой драматургии. Среди них: "Квадратура круга" Валентина Катаева, "Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад" Теннеси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо и многие другие.
Были у Соколовой и роли в кино. В 2015 году актриса работала в картине Юрия Кары "Главный". Фильм рассказывает о Сергее Королеве. Вместе с Анной в ленте задействованы Александр Олешко и Борис Щербаков.
Причины смерти пока неизвестны. С артисткой прощаются сегодня в Прокопьевском театре.
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