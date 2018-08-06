Трагедия на вечеринке: молодой человек заживо сгорел в коттедже

В ночь на 6 августа в коллективном саду "Заря" под Екатеринбургом сгорел двухэтажный коттедж, в результате чего погиб молодой человек. Как сообщает tagilcity.ru, компания друзей сняла дом на выходные. Ребята затопили баню, однако эта затея обернулась трагедия. Примерно в полночь дом загорелся. Друзья стали выбегать на улицу. Проезжающие мимо автомобилисты пришли им на помощь.
Водителям удалось спасти девушку, которая надышалась угарным газом и не могла выбраться самостоятельно. Жертвой пожара стал 26-летний мужчина. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало короткое замыкание в камине на первом этаже коттеджа.
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