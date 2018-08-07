В Подмосковье буйная продавщица накинулась на покупателя

В Солнечногорске произошел необычный инцидент. Мужчина решил провести контрольную закупку, чтобы выяснить, продают ли в магазине алкоголь после 23:00.
Эксперимент пошел не по плану. Молодому человеку удалось приобрести спиртное, но после этого продавщица набросилась на него. Агрессивная женщина применила перцовый баллончик.
По факту случившегося проводится проверка. Видео публикует сайт "Подмосковье сегодня".
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