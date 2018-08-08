Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы

Молодая учительница музыки из Калининграда сняла пародию на клип Тимати и Егора Крида "Гучи". Для видео девушка надела сексуальный купальник.

В коротком ролике педагог показала, как страдает девушка, оставшаяся летом без отпуска, когда все ее знакомые уехали на море и хвастаются путешествиями в социальных сетях. Однако народ не оценил шутку учительницы, передает Пятый канал.

Россияне возмущены поведением девушки. В сети разгорелся спор, позволительно ли работнику школы оголяться на публике. Некоторые вспомнили, что недавно в Омске разгорелся похожий скандал – после фотографий в пин-ап образе учительницу уволили с работы, правда, потом приняли обратно. Жители Калининграда также потребовали отстранить педагога.