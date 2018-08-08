Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
В полдень на мосту через Керченский пролив случилось ДТП с участием Chevrolet и автоцистерны. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке.
Получившие травмы участники ДТП доставлены в больницу. По факту происшествия правоохранители ведут проверку, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Авария также принесла неудобства и другим водителям. На мосту временно ограничили движение в направлении Крыма – работает лишь одна полоса.
По предварительной информации, виновником аварии является водитель легковой машины. "В момент ДТП на данном участке действовало ограничение движения – 70 километров в час – в связи с дорожными работами. Водитель Chevrolet не заметил стоящую у ограждения автоцистерну, которая занималась помывкой барьера", – сообщил источник.
Напомним, что это не первое серьезное происшествие на объекте. Ранее на Крымском мосту скончался рабочий, задавленный огромным краном с грузом.
Это стало первой гибелью человека на путепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что не последней. Отмечается, что украинские националисты способны устроить на Крымском мосту кровавую провокацию.
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