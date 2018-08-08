Глава крупной корпорации скончался в Удмуртии

На 51-м году жизни умер известный бизнесмен, основатель корпорации предприятий "Центр" Сергей Ощепков. О его смерти объявили в руководстве компании.

Права собственности перейдут его наследнику. Похоронят Ощепкова в Ижевске – он считал этот город своей родиной. Дату объявят позднее, сообщает udm-info.ru.