Из колонии на Урале сбежал преступник-рецидивист

Из колонии-поселения № 45 в поселке Восточном Камышловского района Свердловской области сбежал заключенный, передает URA.Ru. Срок отбывания наказания вора-рецидивиста Анатолия Ращектаева должен был подойти к концу в июне 2019 года, однако он решил бежать накануне своего дня рождения. Мужчина трижды был судим за кражи. В первые два раза наказание не предусматривало лишения свободы. В третий раз его приговорили к лишению свободы в колонии-поселении на полтора года.

