На пляже в Подмосковье сгорел бар

На пляже карьера в городе Лыткарино Московской области сгорел Cariba Bar. "Как рассказал директор заведения, произошло самовозгорание. Все дотла сгорело буквально за несколько минут. Там же все деревянное, из сухой соломы", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" местного жителя.
В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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