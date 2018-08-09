В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей

На Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга несколько человек схватили директора ООО "Солдаты" Артема Куранова, надели ему на голову пакет, сковали руки наручниками и затолкали в машину, сообщает FlashNord. Некоторое время его катали по дорогам, после чего высадили в Ленинградской области, избили и оставили.

Пострадавший запомнил машину похитителей, о чем рассказал полицейским. Вскоре автомобиль был найден. За рулем находился знакомый бизнесмена, прораб из ООО "Регион лифт". Куранов отметил, что ранее предоставил "Регион лифту" рабочую силу, а компания не заплатила ему 15 тысяч рублей. Предприниматель предположил, что похищение было организовано, чтобы он забыл о долге.

