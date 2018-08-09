Разъяренный россиянин 10 раз ударил ножом жену

В Ижевске 33-летний мужчина напал с ножом на свою жену. Женщина получила 10 ударов в грудь, но выжила, передает udm-info.ru.

Как установили следователи, накануне ЧП женщина ушла на корпоратив. Муж в ее отсутствие выпил и изрезал ножом куртку. Когда жена вернулась, он избил ее. Женщина не стала терпеть и вызвала полицию, после чего вышла в подъезд, опасаясь за свою жизнь. Тогда ижевчанин взбесился. Он схватил нож и ударил жену, после чего утащил ее в квартиру. Полиции пришлось взламывать дверь, что бы спасти женщину.