Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом

В Волгоградской области в жутком ДТП погиб 60-летний мужчина. Его переехали сразу три автомобиля, передает rostovgazeta.ru.

По предварительным данным, водитель "семерки" сбил переходящего дорогу в неположенном месте мужчину. Пострадавший упал, после чего на него наехали "Газель" и Renault Logan. От полученных травм пенсионер погиб на месте.