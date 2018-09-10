В Петербурге в ДТП с маршруткой погибли люди

В Санкт-Петербурге в аварии с маршруткой погибли три человека. По предварительным данным, легковушка BMW выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным такси, пишет newizv.ru. В результате ДТП смертельные травмы получили пассажиры и водитель иномарки, среди которых – семилетняя девочка.