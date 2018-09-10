Волгоградец напал на участкового с топором

В Волгоградской области 34-летний мужчина пытался ударить топором полицейского. Как пишет сайт novostivolgograda.ru, в полицию позвонила женщина и сообщила, что ей угрожает убийством брат. Когда на место ЧП прибыли правоохранители, из дома выбежал пьяный мужчина с топором. Высказывая угрозы, он замахнулся на участкового топором. Ударить дебошир не успел, так как полицейские скрутили ему руки.