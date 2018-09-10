Волгоградец напал на участкового с топором

В Волгоградской области 34-летний мужчина пытался ударить топором полицейского. Как пишет сайт novostivolgograda.ru, в полицию позвонила женщина и сообщила, что ей угрожает убийством брат. Когда на место ЧП прибыли правоохранители, из дома выбежал пьяный мужчина с топором. Высказывая угрозы, он замахнулся на участкового топором. Ударить дебошир не успел, так как полицейские скрутили ему руки.
Лала очень похожа на знаменитую маму
Актриса была замужем более 15 лет
Андрей Наумов и Жан-Мишель высказались о своем уходе
Девушка уверяет, что певец взял ее силой