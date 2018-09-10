Вернувшийся из тюрьмы россиянин изнасиловал восьмилетнюю девочку

В Ижевске 27-летний пьяный мужчина встретил на улице восьмилетнюю девочку и проследовал за ней в подъезд. Там злоумышленник напал на ребенка и изнасиловал.

Преступник уже задержан. Установлена его причастность еще к нескольким преступлениям, в том числе изнасилованию. Известно, что за пару дней до случившегося он освободился из мест лишения свободы, передает udm-info.ru.



