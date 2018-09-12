Пермяк убил собутыльника за критику его игры на гитаре

56-летний житель Закамска жестоко расправился с гостем. ЧП случилось во время отдыха – мужчины распивали спиртное и пели под гитару.
Хозяин квартиры похвастался виртуозной игрой на музыкальном инструменте. Однако гость не оценил его стараний и раскритиковал навыки и репертуар. В ходе ссоры хозяин квартиры избил приятеля и вынес его на улицу, где тот скончался. Возбуждено уголовное дело, передает портал permnew.ru.
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