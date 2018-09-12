Пьяный красноярец до смерти забил друга табуреткой

В Красноярске вынесли обвинительный приговор 23-летнему местному жителю, который убил знакомого. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения ударил приятеля табуретом по голове и нанес не менее восьми ножевых ранений.
От полученных повреждений пострадавший умер на месте. Преступник приговорен к восьми годам лишения свободы, передает телеканал "360".
При дворе знают о коварстве Паркер-Боулз
Дарья Друзьяк попала в больницу
Артистка высказалась о личной жизни
Прославленная артистка впала в панику