В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет

13 сентября на пульт диспетчера главного управления МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в строительном гипермаркете "Максидом" в Уфе. Горел трехэтажный магазин.
На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. По прибытии выяснилось, что горит фасад здания. Сотрудники экстренных служб не допустили распространения огня и ликвидировали его, передает сайт "Комсомольская правда".
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