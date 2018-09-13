Житель Уфы откопал в своем огороде мину

Во время проведения земляных работ в своем огороде на Гончарной улице в Ленинском районе Уфы местный житель выкопал похожий на снаряд предмет, передает портал mkset.ru. О находке он сообщил в полицию. Специалисты подтвердили, что его опасения не были напрасными. В земле находился корпус минометной мины. Однако взрывчатого вещества в снаряде не было и опасности он не представлял. Корпус был передан в полицию для дальнейшего разбирательства.