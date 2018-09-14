В Петербурге мать довела грудничка до истощения

Жительница Санкт-Петербурга подозревается в том, что довела собственного ребенка до истощения. Женщина сидела на строгой диете, пока кормила младенца грудью. Она питалась только овсяными хлопьями, сваренными в бульоне из рыбных костей с молоком.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести поступил в одну из больниц Петербурга. Мать находится вместе с чадом, но ей самой требуется медицинская помощь. Дальнейшее пребывание малыша в этой семье находится под большим вопросом. Инцидентом занимается полиция, передает телеканал "360".