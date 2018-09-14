Под Москвой поймали сваривших котят живодеров

В Реутове задержали двух молодых людей, которые рассылали жуткие фото и видео с аккаунта хабаровских живодерок. Подозреваемых вычислили детективы, которых наняли зоозащитники.

Задержанные – гражданин Белоруссии и жительница Реутова. Молодой человек скрывался дома у девушки. Московский отдел полиции Лефортово возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными против живодера, который издевался над котятами. Местные отдавали ему животных по объявлениям и не догадывались, чем он занимается, передает телеканал "360".