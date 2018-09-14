В Петербурге многодетная семья выращивала на балконе марихуану

В Санкт-Петербурге у многодетной семьи на балконе правоохранители обнаружили "плантацию" марихуаны. 42-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном обороте наркотиков.

У нее дома было обнаружено четыре куста наркотикосодержащего растения. Марихуану выращивал ее супруг. Правоохранители подозревают, что у пары был семейный бизнес. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, передает FlashNord.