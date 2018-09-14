В Уфе столкнулись два поезда

На территории одного из крупных предприятий Уфы столкнулись грузовой поезд и тепловоз, передает портал ToDay News Ufa. В результате никто не пострадал, однако сумма материального ущерба, понесенного в результате ЧП, оценивается в десять миллионов рублей. Тем интереснее выглядит причина, по которой произошло столкновение. Согласно предварительной версии, мелкие воришки похитили тормозные башмаки прямо из-под колес стоящего на путях железнодорожного состава, вследствие чего он стал скатываться по рельсам вниз, где находился тепловоз с вагоном. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.